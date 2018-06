Altro Calcio Mondiali 2026: si giocherà in Canada, Messico e Stati Uniti

La Fifa ha ufficialmente assegnato i Mondiali di calcio del 2026, che dopo una votazione vinta 134-65 sul Marocco, si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico. L'edizione 2026 sarà la prima a 48 squadre, per un totale di 80 partite. Di queste, 60 si giocheranno negli Stati Uniti (incluse tutte quelle dai quarti di finale in poi), mentre Canada e Messico ospiteranno 10 partite ciascuno. Altra novità è proprio l'organizzazione del torneo iridato affidata a tre Paesi. In passato un Mondiale si è svolto in Corea del Sud e Giappone(2002), mentre l'Europeo di calcio si è giocato in Belgio e Olanda (2000), Austria e Svizzera (2008), Polonia ed Ucraina (2012). La fase finale dell'edizione 2020 sarà "itinerante" e si giocherà in 12 città europee.