Mondiale Under 17, Inghilterra in trionfo: 5-2 alla Spagna

Il Mondiale Under 17 si è concluso con il trionfo dell'Inghilterra, il primo della sua storia nel torneo di categoria: i Tre Leoni hanno battuto 5-2 in finale la Spagna, arrivata per la quarta volta all'atto conclusivo e sempre sconfitta (contro il Ghana nel 1991, Brasile nel 2003 e Nigeria nel 2007 nelle precedenti occasioni). A Calcutta gli iberici sono andati addirittura avanti 2-0 con la doppietta di Gomez, Brewster ha accorciato le distanze poco prima dell'intervallo e nella ripresa sono arrivate le reti di Gibbs-White, Foden, Guehi e ancora Foden.