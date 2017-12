Altro Calcio Mondiale per club: il Pachuca di Honda vola in semifinale

Il Pachuca dell'ex milanista Keisuke Honda vola in semifinale nel Mondiale per Club, dove affronterà il Gremio. La squadra messicana ha superato 1-0 ai tempi supplementari (gol di Guzman al 113') la formazione marocchina del Wydad Casablanca, in 10 dal 69' a causa dell'espulsione di Nakach per doppio giallo. Una curiosità: a difendere la porta del Pachuca è stato il 44enne Oscar Perez Rojas...