Mondiale per club, Gremio in finale

Il Gremio è la prima finalista del Mondiale per Club. La formazione brasiliana allenata dall'ex romanista Renato Portaluppi, ad Al Ain (negli Emirati Arabi Uniti, ha battuto ai supplementari i messicani del Pachuca che hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Guzman al 100' (doppio giallo). Decisiva la rete realizzata da Everton con un gran destro al 95': in finale il Gremio affronterà la vincente della sfida tra Real Madrid e Al Jazira in programma domani alle 18.