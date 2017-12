Altro Calcio Mondiale per club, Al Jazira-Real Madrid 1-0 all'intervallo

Pazzesca partita ad Abu Dhabi nella semifinale del Mondiale per club: l'Al Jazira padrona di casa ha chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0 sul Real Madrid grazie a un gol di Romarinho. Le parate sensazionali di Al Khaseif e i legni hanno frenato i blancos nella prima mezzora, poi l'arbitro ha annullato un gol a Casemiro per fuorigioco di Benzema, con l'ausilio del Var, e il Real ha tirato i remi in barca subendo la rete di Romarinho in contropiede. A inizio ripresa, invece, annullato il 2-0 del club degli Emirati Arabi per fuorigioco: una clamorosa occasione sprecata dopo un contropiede due contro zero. E alla fine Ronaldo e Bale hanno ribaltato il risultato.