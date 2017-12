Altro Calcio Mondiale, per chi tiferanno gli italiani?

Un sondaggio eseguito dall'Istituto Piepoli per l'Ansa dice che l'esclusione dell'Italia dal Mondiale è stato l'evento che "maggiormente ha colpito l'attenzione" degli italiani, anche più della morte di Totò Riina. Nessuna sorpresa nel paese dei 60 milioni di c.t. Meravigliano, invece, le risposte alla domanda: "Per chi tiferete senza l'Italia?". Il 50% del campione non seguirà il Mondiale e chi lo farà "non tiferà per nessuna squadra" (29%). Se il 14% aspetterà magari giugno per decidersi, c'è invece chi a sette mesi dall'inizio del torneo ha già le idee chiare: incredibilmente al numero uno c'è la Germania, storica rivale degli Azzurri. Sfogliate la gallery per scoprire la classifica.