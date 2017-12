Altro Calcio MK Dons, 1-0 in 9 contro 11: che rivincita sui Posh

In Inghilterra celebrano la vittoria dei Milton Keynes Dons, club di League One che tre estati fa venne alla ribaltà per un 4-0 rifilato al Manchester United in Coppa di Lega. Stavolta ha vinto semplicemente nel proprio campionato di appartenza, equivalente alla nostra Serie C, battendo 1-0 il Peterborough: lo ha fatto, però, giocando in dieci dal 9' (espulso Walsh), andando in vantaggio in inferiorità numerica (gol di Aneke al 27') e poi chiudendo la partita in 9 contro undici per l'espulsione di Sow al 35' del primo tempo, resistendo così per i restanti 55 minuti più recupero con due uomini in meno. "We only need nine men", hanno titolato alcuni quotidiani locali: era lo stesso titolo che nel 2013 i Dons dovettero leggere dopo aver perso 2-1 proprio contro i Posh (questo il soprannome del Peterbororugh), in quel caso in 11 contro 9. In Italia è celebre l'impresa del Parma nel 2000, quando pareggiò in 9 contro 11 contro la Juve grazie a un gol di Crespo al 90'. L'anno scorso, invece, il Milan vinse in 9 contro 11 a Bologna con un gol di Pasalic, dopo una magia di Deulofeu.