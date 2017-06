Altro Calcio Minuto di silenzio per le vittime di Londra, l'Arabia si rifiuta

Prima della partita contro l'Australia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Russia, la nazionale dell'Arabia Saudita non si è schierata a centrocampo assieme ad arbitri e avversari durante il minuto di silenzio per ricordare le vittime del recente attacco terroristico avvenuto a Londra.