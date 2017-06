Altro Calcio Milito dice addio al calcio

Il Cilindro di Avellaneda è stato teatro dell'ultima sfida da protagonista per Diego Milto. L'eroe del "Triplete" nerazzurro ha salutato i tifosi del Racing - suo primo e ultimo club - nel giorno del suo addio al calcio giocato. Per l'occasione, sono stati invitati tanti ex compagni ai tempi dell'Inter, come Javier Zanetti, Walter Samuel, Francesco Toldo e Ivan Cordoba. Presenti pure Nicolas Burdisso, Rodrigo de Paul, Maxi Rodriguez e molti altra ancora. Tutti i giocatori hanno indossato una maglia con stampato il numero 22 sul retro insieme alla scritta "Da Principe a Re". Il festeggiato ha rilasciato anche alcune dichiarazioni a Olé: " È dura pensare come un ex giocatore, sento che ancora la parte del giocatore è viva dentro di me. Però ho pensato molto a questa cosa, è stata una lunga meditazione. Ho bisogno di tempo per assimilare il cambiamento, ma non mi sono mai pentito della decisione presa. Non penso che farò il presidente, anche se non si sa mai, non lo escludo. Sto studiando per fare l'allenatore, è quello che mi motiva di più. Non mi interessa la parte politica del calcio, non escludo però di potere avere un ruolo diverso nel futuro. Mi piacerebbe essere un allenatore che tiene al bel gioco, sempre offensivo, anche se dipende sempre dai giocatori a disposizione. Allenare il Racing? Mi piacerebbe, ma devo meritarmelo prima. Essere stato un giocatore non significa poi essere un buon allenatore. Bisogna studiare e preparsi bene per allenatore una squadra come il Racing. Negli ultimi anni sono molto cresciuto e adesso capisco molte cose in più di quando ero più giovane".