Altro Calcio Milan-Rijeka, disordini a Milano: arrestati 7 tifosi croati

Qualche disordine prima di Milan-Rijeka di Europa League: cori e fumogeni dei tifosi croati in tutta Milano, qualche problema anche davanti a San Siro. In sette sono stati arrestati, uno è salito sulla statua dedicata a Vittorio Emanuele in piazza Duomo (dove erano presenti in 150) e si è calato i pantaloni. La polizia li ha poi scortati in metropolitana da Duomo a San Siro, chiudendo per venti minuti la fermata di Garibaldi.