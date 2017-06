Milan, primo allenamento e foto di squadra a Doha

Primo giorno al caldo di Doha per il Milan, che arrivato in Qatar con 24 ore di ritardo, sta preparando la sfida alla Juve. I rossoneri, che alloggiano al lussuoso "Al Aziziyah Doha" hotel, hanno svolto un allenamento di buon'ora all'Aspire Academy e poi si sono dedicati agli sponsor e hanno posato per le foto ufficiali.

Intanto il sindaco di Milano Beppe Sala ha mandato un messaggio ad Adriano Galliani: "Caro Adriano, porta un trofeo a Milano. Ed è chiaro che quando chiuderai il tuo magnifico ciclo al Milan ti riceverò a Palazzo Marino per tributarti il giusto onore. Il tuo amico Sindaco" si legge sul profilo Twitter del club rossonero.