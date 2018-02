Altro Calcio Milan Primavera in finale di Coppa Italia: festa anche per Han Li

Dabid Han Li, Massimo Mirabelli e Marco Fassone erano a Bergamo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera: il Milan, che aveva già vinto 2-0 all'andata, si è ripetuto battendo 3-2 i bergamaschi con i gol di Murati e Sinani nel primo tempo (temporaneo pari della stellina Barrow), e di Tsadjout nella ripresa (poi ha accorciato le distanze Melegoni). I rossoneri allenati da Lupi (subentrato a Gattuso dopo la promozione di Ringhio in prima squadra) tornano in finale dopo 8 anni e sfideranno il Torino.