Altro Calcio Milan, per Gattuso esordio da incubo con la Primavera

Esordio shock per Gattuso sulla panchina del Milan Primavera. I rossoneri, in 10 dal 16’, sono stati battuti 5-1 dal Sassuolo nella prima giornata di campionato. Il tecnico a fine partita ha così commentato: "Abbiamo fatto una figuraccia, ci mettiamo la faccia. Andrò negli spogliatoi e dirò che bisogna lavorare ancora di più. L'espulsione ha cambiato la partita. C’è rammarico, il risultato è bugiardo, ma sono uscite le pecche di questa squadra. Il derby di settimana prossima? L’Inter è una squadra nettamente più forte di noi, ma la prepariamo. Oggi la sconfitta brucia per come è arrivata. Bisogna fare molto di più”.