Milan-Inter, Storari titolare: nel 2009 fu 0-4

La prima e ultima volta di un derby Milan-Inter con Storari in campo risale al 29 agosto 2009, seconda giornata di campionato. E non è un bel precedente, né per lui, né per i tifosi rossoneri: finì 4-0, segnarono Thiago Motta, Milito, Maicon e Stankovic e i nerazzurri si avviarono verso la stagione del Triplete con Mourinho. C'era anche Gattuso, attuale allenatore del Milan, e anche per lui è stato un derby da dimenticare: fu espulso per doppia ammonizione al 40', sul 2-0 per i rivali. Dopo il primo giallo, in realtà, Ringhio aveva chiesto il cambio per un problema muscolare, ma - secondo quanto racconta la leggenda in realtà sempre smentita dal diretto interessato - Seedorf era in ciabatte e costrinse il compagno a restare in campo più del dovuto, quanto bastò per commettere il fallo su Sneijder (arrivato tra l'altro poche ora prima) che gli costò la doccia anticipata e a far infuriare Leonardo, allora allenatore rossonero. Storari giocò titolare sostituendo Abbiati (reduce dalla rottura del crociato) e Dida (che esordì solo il 18 ottobre in quella stagione).