Altro Calcio Milan-Inter, Fassone era quarto uomo in Coppa Italia

L'avvicinamento al derby di Coppa Italia in programma mercoledì 27 dicembre fa emergere una curiosità: l'ultima volta che nella manifestazione tricolore si è giocata Milan-Inter (in "casa" dei rossoneri) era il 12 gennaio 2000, i nerazzurri si imposero 3-2 con i gol di Vieri, Mutu e Seedorf a rendere inutile la doppietta di Shevchenko e il quarto uomo di quella partita era Marco Fassone. Già, proprio l'attuale a.d. del Milan che vanta un passato da dirigente anche all'Inter. Per amor di cronaca, era l'andata dei quarti di finale, l'Inter passò il turno pareggiando 1-1 al ritorno e poi in finale si arrese alla Lazio.