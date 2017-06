Altro Calcio Milan, Donnarumma sorride dopo il mancato rinnovo

Ore 16:30, Mino Raiola entra a Casa Milan per comunicare il no al rinnovo di Donnarumma. Ventinove minuti dopo, ore 16:59, l'account Twitter della Nazionale italiana pubblica una foto del portiere ormai ex rossonero con pollice alzato e sorriso: il post è ovviamente riferito al clima sereno dell'Under 21 in Polonia per gli Europei (nello scatto ci sono anche Cragno e Scuffet, infatti) senza riferimenti alla fumata nera avvenuta a Milano con Fassone e Raiola ma ha scatenato i tifosi milanisti. Una casualità sfortunata...