Altro Calcio Milan, Donnarumma: "Brucia da morire non giocare con l'Inter"

Gigio Donnarumma suona la carica a due ore dal derby di Coppa Italia con un post su Instagram: il portiere del Milan non ci sarà per un infortunio all'adduttore che lo mette a rischio anche per la gara di campionato di Firenze. La foto che accompagna il messaggio è relativa all'esultanza dopo il 2-2 di Zapata nella stracittadina di ritorno della scorsa stagione.