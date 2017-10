Altro Calcio Milan, Cutrone gol con l'U21: "I giovani devono giocare"

Patrick Cutrone ha segnato ancora con la maglia dell'Under 21: sua la rete del 2-0 nell'amichevole con il Marocco terminata 4-0. Di Parigini (Benevento), Bonazzoli (Spal) e Vido (Atalanta) le altre reti: sono tutti panchinari nelle rispettive squadre di club ed è il centravanti del Milan il giocatore ad aver trovato maggiore spazio nelle prime 7 giornate. "Per me il gol con la Nazionale è sempre una grande emozione e per questo ringrazio tutti - ha detto Cutrone -. Le parole del c.t. Sono d’accordo, i giovani devono giocare anche se poi decidono gli allenatori. Il derby? Non vedo l’ora che arrivi domenica, amo queste partite, ricordo quelle con gli Allievi e con la Primavera. Sono pronto e sono davvero orgoglioso di essere allenato da un grande come Montella, posso imparare molto da lui che è stato un grande attaccante. Farò tesoro di ogni suo consiglio. Io intanto mi alleno duramente, voglio segnare in ogni gara. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi, gara dopo gara”.