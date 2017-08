Altro Calcio Milan, che entusiasmo! In 60mila per il Craiova

60mila tifosi per Milan...Csu Craiova! Il terzo turno preliminare di Europa League come una finale, l'entusiamo per il nuovo corso dei rossoneri è palpabile, tanto che nel primo giono di vendita libera sono stati polverizzati oltre 6mila nuovi abbonamenti. Tutti al Meazza giovedì sera e allora il Milan ha riaperto anche il terzo anello blu, settore dello stadio tenuto inizialmente chiuso, con una decisione delle ultime ore. Era successo anche per il terzo anello rosso nei giorni scorsi e l'esperimento evidentemente ha funzionato...