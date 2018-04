Altro Calcio Milan, Bonucci ha in mente solo... la Champions

Nessun urlo, nessuna follia, solo lavoro. "Training day", scrive Bonucci su Instagram nel suo "road to Milan-Arsenal". È una foto normalissima, che lo ritrae insieme ai compagni in allenamento. Ma ai suoi utenti, e al web in generale, non sfugge nulla: così l'hashtag sbagliato alla fine del post diventa virale, anche se poi è stato rapidamente corretto. #UCL, scrive Bonucci. Cioè Uefa Champions League. Del resto la partita è tra due squadre blasonate, che spesso si sono incontrate proprio in Champions. Stavolta, però, sono solo ottavi di Europa League. E così la C dell'hashtag viene trasformata in E, quella di Uefa Europa League. Il capitano, evidentemente, ha in mente solo la Champions.