Milan-Arsenal, la spinta di San Siro: previsti 70.000 spettatori

Sarà un San Siro gremito quello che ospiterà l'andata degli ottavi di finale tra Milan e Arsenal in programma giovedì. Sugli spalti dovrebbero esserci infatti 70.000 spettatori come confermato dal sito rossonero nel commento ai giornali in edicola oggi: "70mila milanisti a San Siro. Sono tante le glorie rossonere che ancora oggi ricordano con un sospiro le notti europee, nella magica atmosfera dello stadio tutto rossonero. Un’aura che si ricreerà a partire dalle 19.00 di giovedì sera per una grande classica europea, come quella tra Milan e Arsenal. Ne ha respirato pienamente il fascino il presidente rossonero Li Yonghong, che questa mattina fa ritorno in Cina. Resta invece a Milano, proprio per Milan-Arsenal, David Han Li".