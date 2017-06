Altro Calcio Migliaccio: "Non avete idea di quanti mi scambiano per Vin Diesel"

L'ultima partita di una carriera durata 20 anni si avvicina per Giulio Migliaccio, che durante un'intervista con la Gazzetta svela un aneddoto divertente: "L'ultima partita sarà un giorno emozionante che condividerò con la famiglia, mia moglie Maria e le mie figlie Giulia e Ilenia. A Bergamo sono molto legato: amo questa città e con la gente c’è un grande feeling. Migliaccio scambiato per Vin Diesel? E' capitato veramente, non avete idea... Mi mancano un po’ di muscoli, ma quando vado in vacanza, soprattutto all’estero, mi fermano in parecchi. A volte sto al gioco, ma le mie figlie mi fermano" ha confessato.