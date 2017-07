Altro Calcio Mestre, abbonamenti fai da te: il prezzo lo decidono i tifosi

Vuoi abbonarti al Mestre? "Il prezzo lo fai tu". E’ l'idea innovativa del presidente Stefano Serena per lanciare la campagna tesseramenti del club neopromosso in Serie C e fidelizzare il popolo arancionero. Ogni tifoso, nel momento in cui sottoscriverà il proprio abbonamento alle partite che si disputeranno al Mecchia di Portogruaro (che dista 60 km da Mestre), potrà decidere autonomamente quanto versare nelle casse del Mestre. Salvo rare eccezioni legate alle tessere della tribuna e dei settori più costosi, gli abbonamenti riservati ai settori più popolari avranno un’offerta libera.