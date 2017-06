Altro Calcio Messico-Nuova Zelanda, Var da comiche

Al 91' di Messico-Nuova Zelanda, seconda giornata di Confederations Cup, Reyes trattiene Boxall che perde il controllo del pallone e poi entra in tackle su Herrera che reagisce con testa contro testa: nasce una rissa che coinvolge quasi tutti i calciatori, con l'arbitro Bakary Papa Gassama (federazione del Gambia) costretto a dividerli con l'aiuto dei suoi assitenti. Il gioco riprende al 94'58" dopo quasi 4 minuti, perché il direttore di gara rivede (per circa 2 minuti e mezzo) l'azione in tv: i tre protagonisti principali vengono soltanto ammoniti. Sui social parte l'attacco al Var: la Fifa aveva assicurato che sarebbero serviti solo 20 secondi per rivedere le azioni contestate.