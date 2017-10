Altro Calcio Messico, Advicula sta bene: "Gente di m... poteva finire in tragedia"

Nelle ultime ore si era diffusa su Facebook la notizia, poi ripresa da diversi media, che Luis Advicula, giocatore 27enne del Tigres, fosse morto a causa del violento sisma che ha colpito il Messico, ma per fortuna il giocatore sta bene e lo ha comunicato al mondo attraverso un rabbioso post su Twitter: “Gente di m**** che non ha altre cose da fare senza pensare al danno che potrebbe arrecare ai miei familiari, ignoranti di m****”. Poi il nazionale peruviano ha spiegato e corretto un po' il tiro: “Sono una persona giovane e posso arrabbiarmi per notizie di questo genere, ma nessuno può sapere come avrebbero reagito mia madre e mio padre che sono anziani, poteva scapparci una tragedia. E’ questa la cosa che mi ha fatto imbestialire. Se ho usato parole fuori contesto è perché ero furibondo”.