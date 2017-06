Altro Calcio Messi, un calzettone nero come nuovo tatuaggio

E' ancora tempo di cambiamenti per il look di Lionel Messi. Prima, il biondo ossigenato per i capelli. Ora, un nuovo tatuaggio sulla gambia sinistra. Anche se, più che un tatuaggio, si tratta di un "lenzuolo" nero che copre i disegni precedenti: al posto di fiori e spade c'è una specie di calzettone tutto nero, mentre il numero 10 e il pallone sono rimasti dov'erano prima.