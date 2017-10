Altro Calcio Messi show, Argentina in Russia: ok anche Uruguay e Colombia

Non poteva mancare Leo Messi dai Mondiali in Russia. La Pulce veste i panni del supereroe, segna una fantastica tripletta e scaccia via i fantasmi di un paese intero, che dopo 40 secondi era caduto nell'incubo spinto dal gol di Ibarra. L'uomo più atteso si prende la scena, fa 61 gol con la Nazionale (7 in queste qualificazioni) e raggiunge Cristiano Ronaldo in Russia. Ecco come sono andate le partite della notte...