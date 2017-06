Altro Calcio Messi sceglie i 10 giovani più forti del mondo: c'è Calabria

Lionel Messi ha eletto i 10 giovani talenti più promettenti del mondo del calcio che da ora entrano a far parte del suo team per un evento sponsorizzato da Adidas. Tra gli eletti dal giocatore più fporte del mondo anche un rappresentate della Serie A, Davide Calabria, escluso invece il suo compagno di squadra in rossoneri Gigio Donnarumma.

Ecco chi sono i 10 campioni del futuro: