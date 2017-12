Altro Calcio Messi, quarta Scarpa d'oro. E silenzio sul contratto

Leo Messi ha ricevuto la Scarpa d'oro del 2016-17 nella cerimonia sponsorizzata da Marca: è la quarta volta che l'argentino del Barcellona conquista il trofeo, uguagliando così il record di Cristiano Ronaldo. Il direttore del quotidiano spagnolo ha spiegato ai giornalisti presenti in sala che non era possibile fare domande sul rinnovo del contratto. Leo, così, ha parlato degli obiettivi e della panchina contro la Juve: "Un po' di agitazione c'è stata, non mi piace stare fuori. Ma la stagione è lunga e bisogna stare attenti"