Altro Calcio Messi papà, Ciro ha una manina da 5 milioni di like

Oltre 5 miloni di like per Ciro Messi: appena nato, il terzo figlio di Leo fa già boom su Instagram: la foto postata dal fuoriclasse del Barcellona sabato pomeriggio ha riscosso molto consenso. In serata, poi, l'attaccante si è piazzato davanti alla tv col primogenito Thiago per seguire la vittoria della sua squadra a Malaga.