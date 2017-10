Altro Calcio Messi, la tripletta più bella: in arrivo il terzo figlio

Da una tripletta all'altra, continua il periodo speciale per Leo Messi: la Pulce diventerà papà per la terza volta. Ad annunciarlo è stata Antonella Roccuzzo, la moglie del cinque volte Pallone d'Oro, su Instagram: "Famiglia di 5", la frase che accompagna una tenera foto in cui si vedono gli uomini di casa (Leo e i piccoli Thiago e Mateo, 4 e 2 anni) accarezzare il ventre della futura mamma.