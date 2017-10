Altro Calcio Messi, il Mondiale te lo giochi qui...

Ecuador-Argentina è la sfida decisiva per la qualificazione dell'Albiceleste a Russia 2018 e per Messi e compagni ci sarà una difficoltà in più. Come documenta con un breve video il giornale spagnolo AS, infatti, il terreno di gioco dello stadio di Quito è fradicio d'acqua a causa delle abbondanti piogge delle ultime ore. La partita, comunque, non dovrebbe subire ritardi o variazioni: l'Argentina si assicura almeno il quinto posto, e dunque lo spareggio con la Nuova Zelanda, in caso di vittoria. Con un pari potrebbe restare fuori dal Mondiale.