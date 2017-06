Altro Calcio Messi è stupefacente: confiscata cocaina "griffata" dalla Pulce

In Perù sono stati confiscati 1.417 kg di cocaina, una quantità enorme, ma la particolarità è che sui pacchi di droga trovati dalla polizia c'era un'immagine di Messi. Una foto che circola in rete mostra le confezioni di cocaina, ognuna con stampata sopra la "M" del brand di Messi, simbolo utilizzato sui profili social ufficiali della Pulce e sul sito del campione argentino, con tanto di immagine dell'attaccante in un angolo. Il valore del carico confiscato è di circa 85 milioni di euro, molto meno di quanto valga la Pulce sul mercato del calcio.