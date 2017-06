Altro Calcio Messi e Antonella presto sposi, ecco quale sarà il menu

Il 30 giugno a Rosario ci sarà "il matrimonio dell'anno". Lionel Messi e Antonella Roccuzzo diventeranno marito e moglie e Maradona e gli altri 250 invitati, tra cui il Barcellona al completo, potranno godere di un menu da favola.

Si parte con una vasta selezione di carni fredde, formaggi, prosciutti, insalate. Per quanto riguarda il pane gli sposi hanno fatto specifica richiesta di averne tanti tipi diversi: con semi, ciabatte, ai cereali, pane fritto e focacce. Ci sarà addirittura un mastro fornaio che si darà da fare durante il ricevimento.

Per continuare, il menu si separerà in due sezioni. La prima, chiamata "Different destinations" ("Destinazioni insolite"), include: sorrentinos, tradizionali ravioli argentini con diversi ripieni; chop suey, piatto con carne e verdure in umido e salsa di soia; bistecche e polpette di manzo. E poi una vasta selezione di empanadas.

La seconda presenta esclusivamente piatti argentini tipici: animelle di bovino in casseruola, polpette tartufate e affumicate, reni alla Provenzale, frattaglie arrosto, salsicce e patate.

Ma non finisce qui: si chiude - tanto per assicurarsi che nessuno abbia fame - con del sushi.