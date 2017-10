Altro Calcio Mendy 'contro' EA Sports per il suo valore a Fifa

Benjamin Mendy ‘contro’ la EA Sports . Il difensore che quest’estate è passato dal Monaco al Manchester City per 57,5 milioni di euro (nessuno è mai stato pagato quanto lui nel suo ruolo) ha mandato su twitter un messaggio alla casa statunitense che produce FIFA 18. Il 23enne in particolare non ha gradito il valore attribuitogli nel celebre videogioco: “Ma non avevate una tv lo scorso anno? 78, davvero?”. Chissà se arriverà una riposta al giocatore…