Altro Calcio Medellin, in migliaia allo stadio per omaggiare la Chapecoense

Migliaia di persone si sono riversate nella notte nello stadio Atanasio Girardot di Medellín, in Colombia, per rendere omaggio alla squadra brasiliana della Chapecoense, i cui giocatori sono rimasti vittima di un incidente aereo lunedì scorso. All'inizio del tributo sono state liberate al centro del campo 71 colombe a ricordare le vittime del disastro, da cui si sono salvate solo sei persone. La folla ha osservato un minuto di silenzio in memoria "dell'eterno Chapecoense". Poi, tra le lacrime, i presenti hanno rotto il silenzio e hanno iniziato a gridare 'Vamos, vamos Chape'. Sugli spalti campeggiavano alcuni striscioni con scritte come 'Siamo con te Chape' o 'Siamo tutti Chapecoense'. Allo stadio di Medellin si sarebbe dovuta disputare la finale della Copa Sudamericana, proprio tra Chapecoense e Atlético Nacional. I giocatori di questo club sono entrati in campo in divisa nera, ognuno con in mano un mazzo di fiori. Una banda militare ha suonato la marcia funebre, mentre il sindaco di Medellín, Federico Gutiérrez, e il governatore del dipartimento di Antioquia, Luis Pérez, hanno depositato corone di fiori al centro del campo.