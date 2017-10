Altro Calcio Maxi-rissa: Lopes colpito da un tifoso con bambino in braccio...

Incredibile episodio durante il match tra Everton e Lione di Europa League. Nel corso della gara è scoppiata una rissa tra i giocatori che ha coinvolto anche i tifosi assiepati nelle prime file della tribuna: uno di questi, con un bambino in braccio, ha colpito il portiere dei transalpini Lopes. Il caos era nato perché l'estremo difensore era stato spinto fuori dal rettangolo verde da una spallata Williams mentre stava per fare suo il pallone in presa alta. L'Everton ha individuato il suppoerter e ha deciso di squalificarlo a vita: non potrà più entrare al Goodison Paek.