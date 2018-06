Altro Calcio Maxi Lopez, dito medio allo stemma del Real Madrid

Diciannove presenze da gennaio 2005 a giugno 2006 ma bastano per sentirsi blaugrana per sempre: Maxi Lopez non scorda il suo passato al Barcellona e scatena polemiche con una foto pubblicata da As dove si vede l'attaccante, attualmente svincolato, fare il dito medio allo stemma del Real Madrid.