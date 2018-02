Altro Calcio Materazzi non dimentica, con Zidane 12 anni dopo

Non è certo un periodo felice per Zinedine Zidane, che dopo due stagioni in cui ha vinto tutto sulla panchina del Real Madrid, oggi vede il suo futuro in bilico, appeso quasi completamente alla doppia sfida di Champions League con il Psg. Il tecnico dei Blancos è in cerca della serenità giusta per riprendere il suo cammino vincente e in questo senso di certo non ha aiutato il post apparso sulla pagina Instagram di Marco Materazzi, che a 12 anni dalla celebre testata del Mondiale 2006 si è fatto fotografare davanti a un'opera d'arte che ritrae la sua sagoma - con tanto di Coppa del Mondo tra le mani - e quella di Zidane nel momento esatto dello scontro.