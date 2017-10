Altro Calcio Mata il Real e fa selfie con Zidane: Stuani nuovo idolo di Girona

Tutta la Spagna questa mattina parla della storica vittoria del Girona sul Real Madrid. Una vittoria dal fortissimo sapore simbolico nei giorni degli scontri per l'indipendenza catalana, maturata proprio in quella città che solo pochi giorni fa aveva dichiarato re Felipe "persona non grata". Una vittoria che probabilmente nessuno a Girona dimenticherà mai, soprattutto Cristhian Stuani. L'ex attaccante della Reggina ha infatti segnato il gol del pareggio che ha messo in ginocchio la squadra di Zidane e nel dopo partita è andato a cercare il tecnico francese per chiedergli una foto: “Oggi sono felice di scattare questa foto con il mio idolo da quando ero un bambino. Le cose che il calcio mi ha dato non hanno prezzo. Grazie Zidane” ha scritto Stuani su Twitter.