Marsiglia, dramma Payet: perde finale e...Mondiale?

Al 30' del primo tempo della finale di Europa League, con il Marsiglia sotto 1-0, si ferma Payet. Il francese si accascia sul campo ed esce dal terreno di gioco disperato. Il giocatore è in lacrime per la finale persa, ma pensa anche ai Mondiali: Payet era infatti in ballottaggio con Fekir (Lione) per un posto a Russia 2018 e ora rischia seriamente di doverci rinunciare.