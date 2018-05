Altro Calcio Maradona firma con la Dinamo Brest: sarà allenatore e presidente

Nuova avventura per Diego Armando Maradona. L'ex Pibe de Oro lascia gli Emirati Arabi, dove ha guidato l'Al Fujarah in seconda divisione fallendo la promozione alla massima categoria, e si trasferisce in Bielorussia, dove ha già firmato un contratto che lo lega alla Dinamo Brest, attualmente settima in campionato e reduce da una vittoria. Maradona sarà sia allenatore che presidente del club.