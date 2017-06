Altro Calcio Manolas-Dzeko, sfiorata la rissa al termine di Bosnia-Grecia

Momenti di grande tensione al termine della sfida valida per le qualificazioni Mondiali tra Bosnia e Grecia. Nel concitato finale è scopputa una rissa nella quale sono venuti a contatto Manolas e Dzeko, compagni di squadra nella Roma: l'attaccante ha messo le mani al collo del difensore e solo l'intervento dei dirigenti ha impedito che la situazione degenerasse. La causa scatenante sarebbe stato un colpo rifilato da Dzeko a Giannotas, colpo che avrebbe provocato la caduta di un dente al calciatore della nazionale ellenica. Uno dei due protagonisti dell'episodio, Manolas, ha parlato a Cosmote TV, dopo il match caldissimo diretto dall'arbitro Rizzoli: "Certe cose non dovrebbero essere fatte. È stata una vergogna che abbiano mancato di rispetto al nostro inno nazionale. Queste cose non rappresentano il calcio, noi dobbiamo pensare al pallone, invece sembrava una guerra e certe cose andrebbero risolte nei tribunali".