Mancini-Nazionale, ci siamo: la firma a maggio

Sembrano davvero non esserci più dubbi dopo le indiscrezioni di ieri . Roberto Mancini, sbarcato a Roma insieme al suo collaboratore Angelo Gregucci, diventerà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Non è ancora il momento della firma che dovrebbe invece arrivare a metà maggio dopo la fine del campionato russo ma è probabile un incontro con la Federazione nei prossimi giorni. A proposito delle possibile separazione anticipata dallo Zenit (è legato ai russi fino al 2020), l'allenatore di Jesi è stato chiaro in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Krasnodar: "Non sono interessato ai soldi. Se decido di lasciare il club, non ci saranno penali che pretenderò". La società di Dyukov tuttavia, in caso di esonero (la squadra si trova al quinto posto in classifica ed è stata eliminata dall'Europa League), dovrebbe dare al tecnico 9 milioni di euro: lo stabilisce una clausola inserita nel contratto.