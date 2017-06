Altro Calcio Mancini in Giordania incontra i bimbi siriani fuggiti dalla guerra

Roberto Mancini, in missione per l'Unicef (è Goodwill Ambassador), ha incontrato al campo rifugiati di Za'atari in Giordania i bambini siriani in fuga falla guerra. L'ex tecnico dell'Inter ne ha approfittato per far divertire i piccoli con il pallone portando così un po' di serenità.