Altro Calcio Manchester United, torna Cristiano Ronaldo... come sagoma

Sorpresa all'allenamento del Manchester United: c'è Cristiano Ronaldo! Ovviamente non il portoghese in carne e ossa, che giocò in Inghilterra dal 2003 al 2009, ma il suo profilo sulle sagome usate da José Mourinho come ostacoli.