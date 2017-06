Altro Calcio Manchester United, Rooney supera Charlton: 250 gol da record

In due settimane Wayne Rooney ha scritto la storia del Manchester United: prima il gol contro il Reading in Fa Cup per agganciare Bobby Charlton a 249 gol in maglia Red Devils, poi la rete del pari contro lo Stoke in Premier per superare il leggendario attaccante inglese a quota 250. Ora l'ex Wonder Boy è il miglior goleador della storia dello United.