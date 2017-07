Altro Calcio Manchester United, Pogba fa... il Raiola

Paul Pogba si diverte, sul campo negli spogliatoi e sui social network. Mentre Mourinho lo valuta un top player mondiale come Messi, Neymar e Ronaldo ("Ha dimostrato di essere a quel livello"), il giocatore viene immortalato mentre se la ride proprio con Leo e il brasiliano prima dell'amichevole tra Barcellona e Manchester United. Poi, su Instagram, scrive: "Agent P on duty", cioè "l'agente P al lavoro", commentando la foto che lo vede prendere la maglia del Barcellona da Messi. Indizi di mercato? Con un procuratore come Raiola, mai dire mai... E sul web c'è già chi dice che tra due anni Pogba quella maglia la indosserà davvero.