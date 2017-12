Altro Calcio Manchester United-Newcastle 4-1, Pogba torna e segna, riecco Ibra

Il Manchester United torna al successo dopo la sconfitta col Chelsea e resta da solo al secondo posto della Premier League a -8 dal City. Ma oltre alla vittoria in rimonta di Mourinho contro Benitez con un punteggio eclatante (4-1, gol di Martial, Smalling, Pogba e Lukaku dopo il vantaggio di Gayle), le belle notizie arrivano dai rientri delle due stelle, Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic. Il francese ha giocato titolare dopo due mesi e 9 giorni di assenza firmando l'assist per il pari di Martial e il gol del 3-1 da due passi sulla torre di Rashford; lo svedese, fuori da sette mesi per la rottura del crociato, è entrato al 32' della ripresa al posto di Martial.