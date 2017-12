Altro Calcio Manchester United, Mourinho: "Ibra tra i convocati"

Appena sei mesi dopo la rottura dei legamenti del ginocchio destro, Zlatan Ibrahimovic torna tra i convocati del Manchester United. Ad annunciarlo nella conferenza di vigilia della sfida al Newcastle è stato Josè Mourinho: "Ha accelerato il recupero: non ci si può aspettare che sia pronto a giocare 90 minuti o a disputare più partite consecutive, ha bisogno di tempo per tornare al suo livello, per ritrovare la sua forma fisica, la sua sicurezza, il suo tutto, ma dal punto di vista clinico è pronto".